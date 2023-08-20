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إستدعاء القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك إلى الخارجية الإيرانية

إستدعاء القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك إلى الخارجية الإيرانية
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

إستدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك في طهران كلا على حدة.

العالم - إيران

وعقب الإساءة المستمرة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، تم استدعاء القائمين باعمال السفارتين السويدية والدنماركية كلا على انفصال إلى وزارة الخارجية الإيرانية اليوم.

وأدان مساعد الدائرة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية، بشدة استمرار الأعمال الوقحة والشائنة في الإساءة للقرآن الكريم في هذين البلدين وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تحمل الحكومتين في السويد والدنمارك المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لإهانة القرآن الكريم.

وجرى في هذا الاجتماع، الإشارة إلى تصريح قائد الثورة الإسلامية في أن دعم المجرمين والمسيئين للقرآن الكريم هو شكل من أشكال الحرب ضد العالم الإسلامي، وتم التحذير من تكرار هذه الأعمال التآمرية والخطيرة.

يتبع...

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إستدعاء القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك إلى الخارجية الإيرانية

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