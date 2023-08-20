رئيسي يتسلم أوراق اعتمادهم 5 سفراء معتمدين + صور

العالم - إيران

رئيسي: القوى الكبرى هي الداعم الرئيسي لإنتاج المخدرات وتجارتها

إتهم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي القوى الكبرى بأنها تتحمل مسؤولية الدعم الرئيسي لإنتاج المخدرات وتجارتها، بالرغم من المزاعم التي تنفي فيها هذه المسؤولية.

وأشار رئيسي لدى استقباله قبل اليوم الأحد سفير كولومبيا المتجول ریانو ولاندیا أثناء استلام أوراق اعتماده، إلى ماضي إيران الإسلامية وكولومبيا في التصدي لتجارة المخدرات، معلنا استعداد طهران لتبادل التجارب مع هذا البلد في مجال مواجهة هذه المادة الفتاكة.

ولدى إشارته إلى رغبة السفير الكولومبي لتعزيز التعاون مع طهران في المجالات العلمية والتقنية وصنع الادوية وتقنية النانو والصناعة والزراعة، أكد أن إيران حققت الكثير من الإنجازات العلمية والتقنية والصناعية رغم مواجهتها للحظر الأميركي الظالم.

بدوره قدم السفير الكولومبي المتجول في هذا اللقاء تعازيه وتضامنه مع الشعب الإيراني وحكومته بسبب العمل الإرهابي الذي تعرض له مرقد السيد شاهجراغ (أحمد بن الإمام الكاظم عليهما السلام)، وأكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران والتبادل التجاري معها يعتبران من أولويات بلاده.

وتابع السفير الكولومبي قائلا: إن كلا من إيران وكولومبيا أبرما 15 وثيقة تعاون، آمل أن يؤدي تبادل الزيارات الدبلوماسية بين الجانبين إلى التعجيل في تنفيذ هذه الوثائق.

رئيسي: إيران تمتلك الإرادة الجادة لتطوير العلاقات مع الإكوادور

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن جمهورية إيران الإسلامية تمتلك الإرادة الجادة لتطوير العلاقات مع الإكوادور، داعيا السفيرين والمسؤولين المعنيين في البلدين لتوفير الفرص لتبادل الطاقات قدر الإمكان من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات.

وخلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد السيدة لوردس بوما بوما سفيرة جمهورية الإكوادور غير المقيمة في طهران، اليوم الأحد، أعرب رئيسي عن أمله بنجاحها في مهامها وقال: إن إيران والإكوادور لهما مجالات متنوعة لتعزيز التفاعلات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع بعضهما البعض.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إرادة جادة لتطوير العلاقات مع الإكوادور، وينبغي على السفيرين والمسؤولين المعنيين في البلدين توفير الفرص لتبادل الطاقات قدر الإمكان من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

من جانبها وصفت سفيرة الإكوادور غير المقيمة في طهران، إيران بأنها دولة مهمة في المنطقة والعالم وقالت: لقد طلب مني رئيس بلادي أن أنقل لفخامتكم تحياته الحارة وعزم حكومتنا الجادة لتطوير العلاقات.

كما أعربت لوردس بوما بوما عن تعازيها وتضامنها مع إيران حكومة وشعبا بسبب الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في شيراز، وقالت: إن البلدين لديهما قدرات جيدة للغاية على التفاعل مع بعضهما البعض والإكوادور مهتمة بالتعاون في مجالات الطب والصناعة والتكنولوجيا وتوسيع العلوم مع إيران.

رئيسي: إيران ترغب بتنمية العلاقات مع أعضاء اتحاد آسيان

هذا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إرادة جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز التعاون مع كمبوديا، وقال: إن إيران ترغب بتنمية العلاقات مع الدول الأعضاء في اتحاد آسيان (جنوب شرق آسيا) بما في ذلك كمبوديا.

وخلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد كوي كونغ، سفير مملكة كمبوديا غير المقيم في طهران، اليوم الأحد، أعرب رئيسي عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته بطهران وقال: العلاقات بين إيران وكمبوديا لم تتطور بما يتناسب مع القدرات الموجودة ومجالات التعاون.

وأكد رئيسي أن إرادة جمهورية إيران الإسلامية مبنية على تطوير التعاون مع كمبوديا، وأضاف: أن إيران ترغب بتنمية العلاقات مع أعضاء اتحاد آسيان وتعزيز علاقاتها الإقليمية مع دول هذه المنطقة، بما في ذلك كمبوديا.

من جانبه صرح كوي كونغ، سفير مملكة كمبوديا غير المقيم في طهران، في هذه المراسم أن إيران حققت تقدما جيدا على الرغم من العقوبات، وقال: إن البلدين تربطهما دائما علاقات ودية مع بعضهما البعض ولديهما علاقات بناءة وإيجابية في الأصعدة الدولية ومتعددة الاطراف.

كما أشار إلى التعاون الحالي بين البلدين وأعلن رغبة كمبوديا بتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

رئيسي: إيران وبيرو تطلعتا دوما لتطوير العلاقات

أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن تاريخ العلاقات بين إيران و بــيرو يشير إلى أنهما تطلعتا لتطوير التعاون بينهما دوما، داعيا للعمل على تبادل الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز وتعميق العلاقات عن طريق إزالة العقبات والمشاكل المحتملة.

وخلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد كاساس فياز، السفير غير المقيم لجمهورية بيرو في طهران، تمنى الرئيس رئيسي له النجاح في مهمته، وقال: إن سجل العلاقات بين إيران و بــيرو يشير إلى أن البلدين كانا يتطلعان دوما لتطوير التعاون بينهما.

وأضاف: هناك قدرات متبادلة متنوعة بين البلدين، الأمر الذي يتطلب من السفيرين والمسؤولين المعنيين في البلدين السعي لتبادل وتوظيف هذه القدرات من أجل تعزيز وتعميق العلاقات، من خلال إزالة العقبات والمشاكل المحتملة.

من جانبه نقل كاساس فياز، سفير جمهورية بيرو غير المقيم في طهران، تحيات رئيس بلاده الحارة لنظيره الإيراني وقال: بالإضافة إلى المهمات المكلف بها من قبل بلادي، فإنني أحمل رغبة وحوافز شخصية قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين في ضوء الجذور التاريخية والحضارية العميقة لدى إيران وبيرو.

وقال: إن العلاقات القائمة بين إيران وبيرو منذ 50 عاما كانت على الدوام ودية وبناءة، واليوم يجب أن نعتمد أكثر على الماضي الحضاري ونشدد عليها، ونحاول التقريب بين البلدين، بحيث يمكن أن تكون منصة تسريع لتطوير التعاون ورفع مستوى العلاقات بين إيران وبيرو.