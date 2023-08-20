ضبط 600 كغم من المخدرات في سيرجان جنوب شرق إيران

العالم - إيران

وقال العقيد سبتكي في تصريح له بهذا الصدد: أن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة سيرجان، وفي سياق خطة تحسين الامن الاجتماعي، وحين ضبط محاور المواصلات من أجل تضييق الخناق على المهربين اطلعوا على وجود عملية لتهريب شحنة من المخدرات.

واضاف: أن رجال شرطة مكافحة المخدرات اشتبهوا بسيارة في الطريق بين كرمان وسيرجان وأمروا سائقها بالتوقف.

وقال العقيد سبتكي: إن قائد السيارة لم يمتثل للاوامر وفر من المكان الا أن رجال الشرطة تمكنوا بعد عملية مطاردة من إيقاف السيارة وبعد تفتيشها ضبطوا 602 كغم من المخدرات كانت معبأة فيها.

واوضح بان المهربين تركوا السيارة في عملية المطاردة وهربوا تحت جنح الظلام وقال، إن الجهود مبذولة من قبل قوات شرطة مكافحة المخدرات للقبض عليهم.