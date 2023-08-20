الملف الانساني علی سلم اولويات صنعاء في المفاوضات

العالم - خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لبرنامج المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان "الملف الانساني يعتبر المدخل العملي للشروع في أي تفاوض ندي وجدي بين صنعاء كطرف وبين الرياض كطرف يمثل دول العدوان".

وأوضح ان الملف الانساني ضل يرحل من الفترة الماضية وضل الخلاف حتی اليوم حول هذا الملف، مشيراً الی ان صنعاء اوضحت موقفها حول الملف الانساني ومن لديه نوايا حقيقية للشروع في مفاوضات جدية وندية عليه ان ينفذ الملف الانساني وعدم حلحلة هذا الملف وايجاد حلول عاجلة له من قبل الطرف الاخر سيكون دليلاً علی انه لايضع اي اعتبار للانسانية والقانون الانساني.

هذا وعادت الوساطة العمانية لإيقاف الحرب والعدوان في اليمن الی الواجهة، حيث أجری وفد عماني مباحثات مع مسؤولين في صنعاء وبحث معهم أخر التطورات والعراقيل التي واجهت المفاوضات في الفترة الماضية.