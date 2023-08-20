كاظمي قمي: خبراؤنا تفقدوا محطة قياس المياه في دهراوود الأفغانية

العالم - إيران

وكتب كاظمي قمي عبر الفضاء الافتراضي اليوم الأحد: إن التزام الطرف الأفغاني بتنفيذ جزء من بنود الاتفاقية الموقعة في 13 مارس 1973 (حول تقسيم مياه نهر هيرمند الحدودي مع إيران)، وبما أدى إلى توجّه فريق من الخبراء الإيرانيين لتفقد محطة قياس المياه في دهراوود، باعتبارها معيارا طبيعيا لقياس منسوب مياه النهر، شكّل ذلك بادرة على بدء التعامل البناء في سياق تعزيز الثقة وحسن الجوار.

وكان مساعد وزير الطاقة الإيراني أعلن، الأحد الماضي (13 أغسطس الجاري) أن وفدا فنيا من الجمهورية الإسلامية قام لأول مرة منذ معاهدة عام 1972 حول نهر هيرمند، بتفقد موقع محطة قياس المياه في "دهراوود"، الواقعة في سد "كجكي" على نهر هيرمند.