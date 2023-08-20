صيحات معتقلي البحرين في السجون ووقفات الشعب المناصرة لهم في الشارع

العالم - البحرين

وخرجت مظاهرات شعبية في مختلف المناطق، تنديدا بإهمال السلطة البحرينية لمطالب المعتقلين، وحرمانهم من حقوقهم. كما نظّمت الوقفات الإسنادية.

وهتفت الجماهير الداعمة لقضية الأسرى: "لن نترك المساجين"، و"نطالب بالإفراج عن المساجين"، "أمعاؤهم خاوية، هاماتهم عالية"، وغيرها من الشعارات.

كما دعت الجماهير البحرينية، إلى إضراب شعبي عن الطعام ليوم واحد،يوم الثلاثاء، تضامنا مع إضراب المعتقلين.

كذلك، نفّذ بحرينيون وقفات احتجاجيةً أمام سفارات بلادهم في دول أوروبية، كألمانيا وبريطانيا، دعما للسجناء وللمطالبة بحريتهم.

وأكد المعتقلون البحرينيون، في رسالة لهم من داخل السجون، تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون أيضاً لانتهاكات جسيمة، زادت حدتها منذ تسلم حكومة الاحتلال الحالية الحكم، وتسلم إيتمار بن غفير لحقيبة “الأمن الداخلي”.

وقالوا في الرسالة "إخوتنا، إخوة الأسر والإسلام، إننا معكم نقاسي ما تقاسون ونقاوم كذلك ما تقاومون".

وأكّد نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، الشيخ حسين الديهي، في حديثه يوم الجمعة إلى الميادين نت، "أنّنا نشهد إضرابا شعبيا عن الطعام في البحرين، استجابة لدعوة من علماء البلاد، وهذا يؤكد التضامن الواسع في الشارع مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام".

ولفت الديهي الى أنّ "المفاوضات بين المعتقلين وإدارة سجن جو في البحرين لم تحقّق أيّ تقدّم حتى الآن".

وقال إنّ "الاضطهاد والقمع الذين يعيشهما السجناء السياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم".

إضراب تحت شعار “لنا حق”

وتحت شعار "لنا حق"، بدأ مئات المعتقلين السياسيين في سجن “جَوْ” المركزي في البحرين، منذ نحو الأسبوعين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بحقوقهم، بعد تجاهل السلطات البحرينية مطالبهم، واستمرارها في انتهاك حقوقهم الأساسية بقرارات جائرة، كالعزل وحرمانهم من حق التعليم وإهمال الرعاية الصحية…

وأكد المعتقلون السياسيون أنّ "إدارة السجن، وبتوجيه مباشر من السلطة، ضيّقت عليهم الخناق".

وأوضحوا أنّ السلطة، تُبقي الأسرى 23 ساعة يومياً داخل الزنزانة، فيما يتمّ إخراج الأسرى ساعة واحدة في اليوم يقضون فيها جميع احتياجاتهم.

وتطرّق المعتقلون إلى نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي، وتقليص سلطة السجون وقت الزيارات وعددها، ومنع الأخوال والأعمام، وحتى أبناء الأخ والأخت، من الزيارة.

وأكد المعتقلون البحرينيون أنّ مطالبهم"ليست ترفيهية بل ضرورية جداً، ومن بديهيات الحياة الإنسانية حتى في أدنى المستويات التي عرفها التاريخ البشري"، داعين "الشعب البحريني المقاوم إلى الوقوف صفاً واحداً مع الفعالية إعلاميا وميدانياً".