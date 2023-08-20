المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يفوز ببطولة شباب العالم

العالم - إيران

وأقيمت بطولة شباب العالم للمصارعة الرومانية في العاصمة الأردنية عمان، وفي نهاية المطاف فاز المنتخب الإيراني بالبطولة بعد أن حصد أحمدرضا محسن نجاد بوزن 63 كجم وعلي رضا عبد الله في وزن 77 كجم وفردين هدايتي بوزن 130 كجم الميدالية الذهبية لأوزانهم فيما حصد ياسين يزدي فضية وزن 82 كجم، وأبوالفضل جوباني فضية وزن 87 كجم ، بينما حصد أمير رضا ده بزرك برونزية وزن 60 كجم.

وفي ترتيب الفرق، فازت إيران بالبطولة برصيد 162 نقطة، فيما وقف منتخبا جورجيا بـ89 وأرمينيا بـ88 نقطة في المركزين الثاني والثالث.