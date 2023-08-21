سبل حلّ ظاهرة الشذوذ وضرب مفاهيم الاسرة- الجزء الاول

وفي هذه الحلقة يبحث سبل الحلّ، كيف نحمي مجتمعاتنا، ونحمي اولادنا، وجيلنا واسرنا؟

هل مجتمعاتنا من المناعة والحصانة بشكل انها تستطيع ان تواجه منظومة الشذوذ التي وضعت الولايات المتحدة الامريكية بكل قوتها، والرئيس الامريكي جو بايدن بكل قوة البيت الابيض، لنشر مشروع برنامج الشذوذ؟

هل تكفي منظومة القيم؟ هل تكفي التعاليم الدينية؟ هل تكفي التربية؟ أم اننا في هذا الزمن الصعب نحتاج الى تطوير ادواتنا، كيف وبأي اسلوب وبأي لغة؟

يناقش هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حتي

الاستاذ في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية الدكتور طلال عتريسي

مسؤولة الدراسات في مركز الامان والارشادات الدكتورة سحر مصطفى

يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل وسماع الحلول في سياق الفيديو المرفق..

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