كيم جونغ أون يشرف على اختبار لصاروخ كروز على متن سفينة حربية

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، دون الكشف عن تاريخ الزيارة: "قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي وتابع البحارة على سفينة دورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".

ووفقًا لتقرير الوكالة: "خلال التدريب الذي هدف إلى إعادة تأكيد وظيفة السفينة البحرية في المعركة وميزة نظام الصواريخ وجعل البحارة أكثر مهارة في تنفيذ مهمة الهجوم في الحرب الفعلية، ضربت السفينة الهدف بسرعة وبدون أي خطأ حتى".

أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية إطلاق صاروخ من سفينة دورية رقم 661، مع مراقبة كيم للمشهد على متن سفينة منفصلة.

وتعهد كيم بتعزيز البحرية الشمالية لتصبح "مجموعة خدمة شاملة وقوية" بفعالية قتالية محسنة ووسائل حديثة للهجوم والدفاع على السطح وتحت الماء.