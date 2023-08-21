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فيما ركز المفاوضون باجتماعهم الامني في واشنطن على حفظ سيادة البلد..

العراق.. لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم

العراق.. لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد، ان العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن الامنية، مع التأكيد على نفي التحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم في الجانب السوري.

العالم - العراق

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه الكثير من المعلومات في الإعلام لتضليل الراي العام، حيث نقل الزميل نويد بهروز عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، قوله ان القيادات العراقية في مفاوضاتها ركزت على حفظ سيادة العراق، وان الاتفاق الثنائي يقضي بطيران الطائرات المسيرة بالمناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية حصرا، ولا يمكن لأي طرف من المفاوضات التصرف بشكل منفرد.

واضاف اليعقوبي: لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم في الجانب السوري، ولا توجد أي فقرات أو اجتماعات سرية في المفاوضات مع واشنطن، وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمواجهة تهديدات جماعة "داعش" الارهابية.

ونوه اليعقوبي الى ان رئيس أركان 'البيشمركة' كان موجودا ضمن الوفد الأمني في واشنطن.

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فيما ركز المفاوضون باجتماعهم الامني في واشنطن على حفظ سيادة البلد.. العراق.. لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال لهم

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