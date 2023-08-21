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في ذكرى إحراق الأقصى.. الحريق مازال مشتعلا

في ذكرى إحراق الأقصى.. الحريق مازال مشتعلا
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني. ومنذ ذلك الحريق يتعرض الأقصى لأكبر وأبشع مؤامرة في التاريخ، مع تصاعد اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة بشكل خطير.

العالم - نبض السوشيال

ويصادف اليوم الاثنين الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. ففى مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودى متطرف أسترالى الجنسية إرهابى، يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت. واستطاع أبناء الشعب الفلسطيني آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من مدن الخليل، وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، كما تعمَّدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الـ54 لحرق المسجد الأقصى، حيث شارك العديد بالتعليقات معربين عن أمنياتهم بتحرير الأقصى، محذرين من انه رغم مرور 54 عامًا على الجريمة، إلا أن النيران ما تزال مشتعلة داخل المسجد الأقصى، مع تصاعد اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة:

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