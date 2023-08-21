نقل الأرصدة الإيرانية المجمدة إلى البنك المركزي السويسري

العالم - ايران

وبحسب وكالة رويترز ، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في البنك المركزي الكوري الجنوبي، تم نقلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي ليتم تحويلها إلى إيران.



ونقلت يوهاب اينفوماكس عن مصدر في سوق الصرف الأجنبي قوله: إن البنك الوطني السويسري يعتزم تحويل الـ 6 مليارات دولار التي يحتفظ بها في الوون إلى دولارات ثم إلى اليورو في سوق الصرف ، وتحويل 300 إلى 400 مليار وون ما يعادل 223.85 مليون دولار يومياً في الأسابيع الخمسة المقبلة.

وامتنع مسؤول بوزارة المالية الكورية الجنوبية عن تأكيد المعلومات مشيرا إلى حساسية قانونية ودبلوماسية.

يذكر ان إيران واميركا توصلتا مؤخرًا إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين مسجونين في إيران مقابل اطلاق سراح سجناء ايرانيين في امريكا والإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة.

وأعلن الرئيس الإيراني الأسبوع الماضي أنه من المفترض أن يتم إرسال هذه الأرصدة إلى حساب مصرفي في قطر يمكن لإيران الوصول إليه ويمكن أن تسحبه ، حيث سيتم استخدام الأرصدة الإيرانية المحررة لتعزيز الإنتاج المحلي.