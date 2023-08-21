رئيس البرلمان الايراني يستقبل رسميا نظيره الجزائري

العالم - ايران

ومن المقرر أن يبحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي مع رئيس المجلس الوطني الجزائري في لقاء ثنائي جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ثم يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا.



وكان رئيس المجلس الوطني الجزائري ، ابراهيم بو غالي قد وصل الى طهران أمس الاحد في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وتهدف زيارة رئيس البرلمان الجزائري للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تستغرق 5 أيام، تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع أولوية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وسيلتقي يوم غد الاثنين مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رؤساء برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وسيقوم بوغالي خلال تواجده في ايران بزيارة متحف الدفاع المقدس، ومعرض الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، وزيارة مدينة أصفهان.