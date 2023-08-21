خبراء امريكيون: امدادات السلاح الغربي لاوكرانيا يخلق فقط وهم الأمن لكييف

وفي آخر التطورات اعلنت وزارة الدفاع الروسية احباط محاولات هجومية اوكرانية جديدة، مشيرة الى اسقاط مسيريتين فوق ضواحي العاصمة موسكو دون وقوع إصابات وذلك بعد هجمات مماثلة بالمسيرات استهدفت العاصمة ومناطق في جنوب غربي البلاد.

كما اعلن الجيش الروسي تدمير قطار محمل بذخائر أوكرانية وسط وشرقي اوكرانيا فيما اعلنت سلطات كييف التأهب الجوي في زابوروجيا واربع مقاطعات اخرى.

يأتي هذا في حين تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جولته الاوروبية وعودا من هولندا والدانمارك بتسليم بلاده مقاتلات اف 16 بحلول العام المقبل، كانت قد طالبت بها كييف لفترة طويلة في خطوة جاءت بعد يومين من موافقة واشنطن على ذلك بمجرد انتهاء تدريب طيارين أوكرانيين.

وقال رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن: "نعلن اليوم اننا سنمنح اوكرانيا تسعة عشر مقاتلة اف ستة عشر لنكون اول من يدعم كييف بهذه الخطوة ونأمل ان يحذو البقية حذونا".

وفيما اوضحت فيريديريكسن ان تسليم المقاتلات سيتم تدريجيا ست منها سيجري تسليمها بحلول نهاية العام وثماني مقاتلات العام المقبل وخمس في العام التالي، وعدت هولندا بخطوة مماثلة لكنها لم تحدد عدد المقاتلات التي ستمنحها لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "لا اقدر ان احدد العدد. نملك حالياً اثنين واربعين مقاتلة من هذا الطراز، إلا أنه يتعيّن علينا أن نتحدّث مع شركائنا الدوليين قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن".

وفي حين تنتظر كييف بفارغ الصبر تسليمها هذه المقاتلات املا في احراز تقدم في الحرب مع روسيا، رأى خبراء عسكريون اميركيون بينهم ضابط مخابرات سابق ان موسكو ستسقط هذه المقاتلات في غضون اشهر، معتبرين ان هذه الإمدادات تخلق فقط وهم الأمن لكييف.