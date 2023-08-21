مسؤول: ۱۰۰ رجل إطفاء من 4 محافظات ايرانية يرابطون في معبر مهران

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وأكد " لطفي " الذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين لمراسل وكالة انباء فارس في ايلام، أن ۲۷ سيارة إطفاء من محافظات طهران وقزوين واصفهان ومركزي ستتوجه الى مدينة مهران لهذا الغرض.

وأضاف المسؤول قائلا: ان رجال اطفاء الحريق من هذه المحافظات سيحلون ضيوفا على محافظة ايلام ويواصلون نشاطهم الى 4 أيام بعد أربعينية الامام الحسين (ع).

وقال المدير العام لمنظمة اطفاء الحريق وخدمات السلامة في بلدية محافظة ايلام: ان هؤلاء الأعزاء سيغطون معابر الشهيد قاسم سليماني ومرآب الاربعين الكبير في مدينة مهران والطريق الذي يربط مدينة ايلام بالأخيرة.

وشدد على أن معظم حوادث السير تحصل أثناء عودة الزوار بسبب التعب الذي يستولي عليهم، داعيا هؤلاء الى أخذ قسط من الراحة خلال الطريق ثم مواصلة السير حتى لايواجهوا أية مشكلة.