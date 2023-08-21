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محادثات أنقرة وموسكو بشأن اجتماع مرتقب بين بوتين وأردوغان

محادثات أنقرة وموسكو بشأن اجتماع مرتقب بين بوتين وأردوغان
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس الوزراء لمناقشة الزيارة المنتظرة للرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة.

العالم-تركيا

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف كاجاتاي كيليش، في تصريح صحفي إن أنقرة وموسكو تجريان محادثات بشأن الاجتماع المنتظر بين بوتين وأردوغان.

ومن المقرر أن يستمع أردوغان إلى تقرير الجهات المعنية حول الأعمال المنجزة لتحضير لهذا اللقاء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في الرئاسة التركية أن أنقرة تتوقع أن يكون مكان الاجتماع في تركيا، مشيرا إلى أن أردوغان دعا بوتين في آخر محادثة هاتفية بينهما، إلى زيارة تركيا، لكن المناقشات مستمرة مع الإدارات ذات الصلة في الجانبين الروسي والتركي.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريح صحفي إن بوتين وأردوغان اتفقا على أن يتم تحديد مكان وتوقيت الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

وأشار بيسكوف إلى أن جدول الأعمال للمحادثات بين الزعيمين يشمل العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية ومسألة صفقة الحبوب.

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محادثات أنقرة وموسكو بشأن اجتماع مرتقب بين بوتين وأردوغان

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