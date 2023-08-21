رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى

العالم - ايران

وأشار " رئيسي " لدى لقائه صباح اليوم الاثنين المرجع الديني آية الله " حسين نوري همداني " في قم ، الى الأعمال التي تقوم بها حكومته، ورفع لسماحته تقريرا عن ۱۲ مشكلة كانت تواجهها الحكومة مثل فايروس كورونا ووفاة ۷۰۰ شخص يوميا بسبب هذا الفايروس ومشاكل اخرى.

وأطلع رئيس الجمهورية هذا المرجع الديني على أهم الانجازات التي حققتها حكومته حتى الآن وقال: ان الحكومة بدأت في اليوم الثاني من تسنمها ادارة البلد بإرادة جدية معتمدة على مبدأ " نحن قادرون " العمل ليل نهار لحل مشاكل المواطنين واستطاعت التفوق على الكثير من المشاكل في الأشهر الـ 6 الأولى.

وأضاف قائلا: ان الحكومة استطاعت بفضل الله تبارك وتعالى والجهود التي يبذلها المسؤولون تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 4%، اضافة الى اعادة اكثر من 5 آلاف مصنع مغلق وشبه مغلق الى مدار الانتاج.

وشدد رئيس السلطة التنفيذية في هذا اللقاء على أن حكومته استطاعت التغلب على مشكلة البطالة التي هبطت الى أقل عدد خلال العقود الماضية، والاهتمام بموضوع توفير السكن وإدراجه في جدول اعمال الحكومة الحالية.

كما أشار آية الله " رئيسي " الى السياسة الخارجية التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحالي ووصفها بأنها متزنة ومتعددة الاطراف موضحا أنها أدرجت موضوع تعزيز العلاقات مع الدول الجارة خاصة الاسلامية منها والنمو الملحوظ في التجارة الخارجية في جدول أعمالها واعتبرها من أهم انجازات حكومته.

رئيس الجمهورية: تحقيق نمو الإنتاج والتصدير سيحسن الوضع قريبا

هذا وشدد رئيس الجمهورية الذي يزور مدينة قم المقدسة حاليا على أن تحقيق نمو الإنتاج والتصدير سوف يحسن الوضع في المستقبل القريب، وذلك لدى لقائه اليوم الاثنين المرجع الديني آية الله " جعفر سبحاني "، وأطلعه على تقرير عن الانجازات التي حققتها حكومته منذ تسنمها ادارة شؤون البلد.

وقد أشاد آية الله سبحاني بحكومة السيد"رئيسي" للانجازات التي حققتها والخدمات التي قدمتها للشعب الايراني المسلم، معربا عن بالغ شكره لرئيس الجمهورية للإهتمام الذي يبديه للمجال الثقافي بمافيه موضوع العفاف والحجاب.

ودعا هذا المرجع الديني الحكومة الى فرض السيطرة على التضخم واستقرار السوق واستخدام الامكانات الشعبية وخاصة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية.

بدوره أشار السيد "رئيسي " الى الحرص الشديد الذي يبديه آية الله سبحاني لمصالح المواطنين والهاجس الذي يحمله ازاء القيم الدينية وتحذيره المسؤولين حيال القضايا الاعتقادية ومعيشة الناس، مؤكدا أن حكومته بذلت خلال العامين الماضيين جهودها لتحقيق مطاليب العلماء ومراجع الدين.

وأشار الى المحاولات التي يبذلها الأعداء لإيقاف عجلة التقدم والنمو من خلال التخطيط لحرب هجينة تضم الغزو الثقافي ووضع العراقيل في طريق الانتاج والحيلولة دون تصدير ايران سلعها الى الخارج ومنع دخول العملة الصعبة الى داخل البلد، مشددا على أن الحكومة قررت حل هذه المشاكل والتفوق عليها رغم كل هذا العداء الدفين.

وأكد رئيس السلطة التنفيذية في هذا اللقاء أن الحكومة حققت انجازات كبيرة مثل النمو الاقتصادي الذي بلغ 4% ونمو الانتاج الذي ارتفع الى 6% وتحطيم الرقم القياسي في التجارة الخارجية التي بلغت 53 مليارات دولار، اضافة الى تعزيز علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع دول المنطقة.