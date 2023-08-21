حقوق الإنسان الأمريكية تلجأ للإرهاب الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية

وقال كاظم غريب آبادي -أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: "تدعي أمريكا أنه بسبب الإعفاءات الإنسانية فإن تأمين الأدوية مستثنى من الحظر، لكن هذا ليس أكثر من ادعاء لأنه لا يمكن تحويل الأموال ونقل الأدوية، وهذا الحظر له تأثير خاص في تلبية احتياجات مرضى الأمراض النادرة، وكل يوم نشهد تهديدا لحقهم في الحياة والصحة".

إن الطريق الوعرة التي فرضها الأمريكيون على حظر الأدوية تسبب بعدم تعاون شركات الأدوية الاجنبية مع إيران حتى تكون حياة الأطفال المصابين بانحلال البشرة الفقاعي والمصابين بسرطان الدم ونقص المناعة البشرية والتلاسيميا في خطر وهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاجات اللازمة.

وقال يونس عرب -المدير التنفيذي لجمعية الثلاسيميا الإيرانية: "لدينا في البلاد أكثر من ثلاثة وعشرين ألف شخص مصاب بالتلاسيميا، ونحو أحد عشر ألفا منهم في حاجة ماسة إلى الدواء، وإذا لم يحصلوا على الدواء اللازم فإن حياتهم ستكون في خطر. في السنوات الخمس الماضية ، توفي سبعمائة شخص بسبب نقص الأدوية، معظمهم من الأطفال".

تطبيق الحظر الأحادي الجانب واللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية هي جوانب بارزة لنظام حقوق الإنسان الأمريكي والتي يستخدمها النظام الأمريكي بشكل مستمر ومنهجي ضد الحكومات المستقلة.

