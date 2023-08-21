قاليباف يدعو إلى موقف حاسم للدول الإسلامية ضد الاساءة للقرآن الكريم

العالم - ايران

و فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية صرح أن تطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.

ووصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "إبراهيم بوغالي" أمس الأحد، مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري "و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الجزائرية "حسن نوروزي".

واستقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم الاثنين، رسميا نظيره الجزائري "ابراهيم بوغالي".

وتأتي زيارة رئيس البرلمان الجزائري إلى إيران والتي ستستغرق 5 أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

يتبع..