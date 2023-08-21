يعاني السوريون وضعاً اقتصادياً صعباً نتيجة الحصار.. شاهد الفيديو

تترنح (ام فراس) بين واجبات المعيشئة القاسية بين ما يمكنها توفيره من دواء.. حالها حال الغالبيه العظمى من السوريين.. التي باتت تحسب الف حساب لشراء كل ماهو ضروري.. وتقوم بالمفاضلة بين ما هو الاهم.

في بلد عانى ويعاني وضعاً اقتصادياً صعباً نتيجة الحصار المفروض عليه، تعمل بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية؛ عبر مشاريع فرديئ بتامين ما يمكنها من ادوية لمساعدة المرضى، الذين لاحول لهم ولا قوة الا رحمة الله، امام ظروف معيشية قاسية.

لم تجد الصناعة الدوائية في سوريا بُدّا من رفع الاسعار بنسبة 50 بالمئة، خوفا من انقطاع الدواء في السوق، رفع اسعار الادوية هذا الحد الكبير تسبب به تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف، جراء العقوبات الجائرة المستمرة و الحصار الاجنبي، الامر الذي اثر بشكل مباشر على الواقع الصحي لعلاج المدنيين في سوريا.

لا شك ان ارتفاع سعر الدواء يزيد في معاناة اصحاب الدخل المحدود وذوي الامراض المزمنة والمسبب الاساسي لكل هذه المعاناة هو الحصار الغربي الجائر على هذا الشعب.

