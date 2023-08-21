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فيما يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة..

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل ويعتدي على الصحفيين

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل ويعتدي على الصحفيين
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جميع المداخل المؤدية الى مدينة الخليل، واعتدت على الصحفيين، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل: "قلقس"، و"الفحص"، والكسارة جبل جوهر، وجسر حلحول، ومدخل دوراـــ الفوار، وبني نعيم، وبيت عينون، وبيت كاحل، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الصحفيين، ومنعتهم من تغطية ما يجرى هناك، وعرقلت عملهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت مدينة الخليل بتعزيزات عسكرية، وداهمت منازل، ومحلات تجارية في المنطقة الجنوبية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأجهزة تسجيل الكاميرات "DVR".

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابتهما.

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فيما يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة.. الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل ويعتدي على الصحفيين

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