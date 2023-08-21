شاهد: الجيش السوري يسقط 3 مسيرات في إدلب وحماة

العالم- سورية

وقالت وزارة الدفاع إنه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الدفاع، أن وحداتٍ من الجيش السوري دمرت عتاداً عسكرياً وأسلحةً كانت تستخدمها المجموعات المسلحة، في ريفي حلب وإدلب، إضافة إلى إسقاط طائراتٍ مُسيرة مزودة بالمتفجرات.

وفي التفاصيل، دمرت وحدات من القوات المسلحة مدفعاً من عيار 122ملم، كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية للاعتداء على القرى والبلدات المحيطة بريف إدلب.

وأسقطت إحدى الوحدات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة السورية، والعاملة على اتجاه ريف حلب الغربي، ثلاث طائراتٍ مُسيرة مزودة بذخائر متفجرة، حاول من خلالها المسلحون الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، أواخر حزيران/يونيو الماضي، أن قواتها المسلحة قامت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، باستهداف مقار ومستودعات للمسلحين في ريف إدلب، كما دمرت مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ أصدرته حينها، أن المواقع المُستهدفة تم تدميرها "بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير"، كما أكدت القضاء على عشرات المسلحين الإرهابيين، وإصابة آخرين.