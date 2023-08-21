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كتائب الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية "كريات" أربع بالخليل

كتائب الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب شهداء الأقصى - فلسطين، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الإثنين، مسؤوليتها بشكل رسمي عن تنفيذ العملية الفدائية في محيط مستوطنة كريات أربع - شارع 60 الاستيطاني، بمدينة الخليل صباح اليوم، والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة أخر بجروح خطيرة.

العالم- فلسطين

وقالت الكتائب في بيانٍ": "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الاقصى_ فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 21/8/2023 والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة أخر بجروح خطرة وتأتي هذه العملية رداً طبيعياً علي جرائم الاحتلال وغطرسته".

وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969م لنُعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاءً بالعهد لأرواح شهدائنا وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".

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