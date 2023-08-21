كتائب الأقصى تُعلن مسؤوليتها عن عملية "كريات" أربع بالخليل

العالم- فلسطين

وقالت الكتائب في بيانٍ": "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الاقصى_ فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 21/8/2023 والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة أخر بجروح خطرة وتأتي هذه العملية رداً طبيعياً علي جرائم الاحتلال وغطرسته".

وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969م لنُعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاءً بالعهد لأرواح شهدائنا وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".