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مصر تصدر قرارا حول إسرائيلي بعد حركة متطرفة في سيناء

مصر تصدر قرارا حول إسرائيلي بعد حركة متطرفة في سيناء
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية أطلقت سراح إسرائيلي اعتقلته في سيناء السبت، بعد رفعه علم حركة يهودية متطرفة ينتمي لها، وإثارته غضب السكان.

العالم _ افريقيا

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إنه تم أطلاق سراح الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تمسيت، وعبر الحدود المصرية صباح اليوم الاثنين إلى إيلات.

وكان قد لف الشاب اليهودي المتطرف الإسرائيلي نفسه بعلم حركة "حاباد" اليهودية المتشددة، ودخل في مواجهة مع سكان محليين في سيناء ، وتحولت المواجهة إلى استفزاز في النهاية تم اعتقاله وتقديمه أمام قاض لتمديد فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقال الموقع العبري إنه تم التعامل مع القضية من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر وقسم الإسرائيليين في الخارج ، والذي كان على اتصال بأفراد عائلته حتى تم إطلاق سراحه صباح اليوم إلى إسرائيل.

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