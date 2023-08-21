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بيان لجيش الإحتلال يذعن بالفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية

بيان لجيش الإحتلال يذعن بالفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أذعن قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

العالم- فلسطين

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".

وفي إشارة إلى العمليتين اللتين وقعتا هذا الأسبوع في حوارة وجبل الخليل، قال فوكس: اننا في موجة لم نعرفها منذ فترة طويلة، وهذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها. سنلاحق الأعداء من حوارة والخليل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب" على حد تعبيره .

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بيان لجيش الإحتلال يذعن بالفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية

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