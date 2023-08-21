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بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف محيط دمشق

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سورية بأن عدوانا صهيونيا استهدف مساء الاثنين، محيط العاصمة دمشق.

العالم-سوريا

وأكدت المصادر ان وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وأفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

هذا وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الصهيونية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأضاف المصدر: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

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بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف محيط دمشق

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