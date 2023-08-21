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دوي انفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه

دوي انفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زيركالو نيديلي"، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.

العالم-اوروبا

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن الانفجارات. ولم تعلق السلطات المحلية على الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "اعتبارا من 01:10 بتوقيت موسكو، كانت هناك غارة جوية نشطة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه".

هذا وأعلنت في وقت سابق، حالة تأهب جوي بمقاطعة أوديسا بعد أن أفاد الجيش الأوكراني بتوجه مسيرات انتحارية روسية إلى منطقة مصب نهر الدانوب.

كما أكدت السلطات الأوكرانية في مطلع الشهر الحالي، تعرض منشآت صناعية وموانئ في جنوب مقاطعة أوديسا، حيث تقع مدينة إسماعيل الميناء الرئيسي على نهر الدانوب، لضربات مسيرات انتحارية أدت لاندلاع حرائق.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

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