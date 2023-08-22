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وجاء في بيان أصدره مجلس الأمن عقب جلسة مغلقة لأعضائه الـ15 أن "الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن رد الفعل بشأن الاعتداء على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص سيكون موضوع نقاش في مجلس الأمن التابع للمنظمة، مشددة على أن موسكو تعارض دائما أي عنف ضد ممثلي الأمم المتحدة، سواء كانوا من العسكريين أو الشرطة أو المدنيين.

من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية، وذلك في أعقاب مناوشات بين قوات قبرصية تركية وعناصر من قوة حفظ السلام كانوا يحاولون منع شق طريق في المنطقة العازلة.

هذا واعتدت قوات قبرصية تركية على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق في المنطقة العازلة بين شطري قبرص يوم الجمعة الماضي، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.