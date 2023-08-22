عبداللهيان يؤكد عزم إيران على تطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران يوم الاثنين مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار أمير عبداللهيان إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين إيران والجزائر، وأكد عزم ايران على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية.

كما أشاد وزير الخارجية الايراني بنضالات الشعب الجزائري في محاربة الاستعمار ودعم فلسطين، وأدان الإهانات الأخيرة للمقدسات الإسلامية، وأشار إلى دور برلمانات الدول الإسلامية في التصدي للإسلاموفوبيا والإهانات للمقدسات الإسلامية، واصفا بالمهم اتفاق رئيسي البرلمانين الايراني والجزائري لعقد اجتماع افتراضي لرؤساء البرلمانات الإسلامية لإدانة الإهانات الأخيرة ضد المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم.

بدوره أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في هذا اللقاء، إلى وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الدولية، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.

وأدان بوغالي في هذا اللقاء الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف مرقد "شاهجراغ (ع)" (في مدينة شيراز جنوب ايران) والناس الابرياء.

كما أشار رئيس البرلمان الجزائري إلى الدور التخريبي للكيان الصهيوني في الكثير من أزمات ومشاكل العالم الإسلامي، مؤكدا دعم بلاده لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.