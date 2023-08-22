ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

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وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال": "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية، فاني ويليس".

وأعلنت قناة CNN في وقت سابق من يوم الاثنين، وفقا لمصدرين، أن ترامب يعتزم تسليم نفسه يوم الخميس.

وفي غضون ذلك، قال مصدر في سلطات إنفاذ القانون، إن التفاصيل الدقيقة بشأن إجراءات عملية تسليم ترامب نفسه للسلطات "تم حجبها ومن المرجح عدم نشرها"، وأضاف: "سيكون الأمر روتينيا".

يذكر أنه من المقرر إجراء أول مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مساء الأربعاء، وقال دونالد ترامب إنه لا يعتزم حضورها.