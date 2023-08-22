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قائد عسكري سوداني يحفر قبره بيده قبيل مقتله

قائد عسكري سوداني يحفر قبره بيده قبيل مقتله
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش السوداني، مقتل "قائد رفيع"، هو صاحب أبرز رتبة عسكرية مقاتلة في الميدان، بمدينة نيالا حاضرة ولاية غربي البلاد.

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر صفحته في فيسبوك، نعى فيه "رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة".

ويعتبر القائد العسكري ياسر فضل الله، أبرز رتبة عسكرية تقاتل في الميدان، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قبل يومين، فيديوهات ظهر فيها قائد الفرقة 16 مشاة بمدينة نيالا، اللواء ياسر فضل الله، وهو يحفر قبره بيديه وسط جنوده، في إشارة إلى حماية القيادة العسكرية بكل السبل وإن أدت إلى مقتله.

وأضاف بيان الجيش أن اللواء "اغتالته يد الغدر والخيانة بنيالا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن".

ومن أهم المناصب القيادية للفقيد "قائد معهد ضباط الصف، قائد قوة حماية المدنيين بدارفور، وقائد الفرقة 16 مشاة نيالا، كما عمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان بالأردن"، وفق ذات المصدر.

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