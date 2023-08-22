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بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

بوتين يشارك في قمة
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الكرملين في بيان رسمي عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" المنعقد في مدينة جوهانسبورغ عبر تقنية الفيديو.

العالم - روسيا

وأفاد الكرملين في بيان رسمي، بأن بوتين سيطلع المشاركين في القمة على أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة خلال العام 2024.

ووفقا للبيان، ستتناول اجتماعات القمة بما فيها الاجتماعات غير الرسمية لقادة دول المجموعة، عددا من القضايا الموضوعية لأنشطة الجمعية، بما في ذلك مشاكل توسعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

وأضاف البيان أنه من المقرر عقد اجتماع لقادة “الخمسة” في صيغة BRICS وBRICS Outreach، في إطار القمة، وذلك بمشاركة قادة أكثر من 50 دولة في العالم ورؤساء الهياكل التنفيذية للمنظمات الإقليمية.

وسيعقد منتدى أعمال بريكس، عشية انعقاد القمة، حيث سيتوجه الرئيس بوتين بكلمة للمشاركين فيها عبر تقنية الفيديو.

وأشار البيان، إلى أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون حاضرا في جوهانسبورغ، للمشاركة الوجاهية في الاجتماعات.

وتستضيف جوهانسبرغ اليوم الثلاثاء قمة "بريكس" في دورتها الـ15، التي تمتد في الفترة ما بين 22 – 24 أغسطس الجاري أي حتى يوم الخميس.

وسيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 30 رئيس دولة أفريقية، بالإضافة إلى رؤساء آخرين من دول جنوب الكرة الأرضية.

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بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر تقنية "فيديو كونفرانس"