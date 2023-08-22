رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة یجددون العهد مع مبادئ الامام الراحل

العالم - ايران

جاء ذلك على اعتاب بدء اسبوع الحكومة في ايران، حيث قرأ اعضاء الحكومة الايرانية سورة الفاتحة وآيات من الذكر الحكيم عند مرقد الامام الخميني طاب ثراه ، ومرقد عدد من الشهداء من كبار مسؤولي الجمهورية السلامية وشهداء الثورة الاسلامية وشهداء الحرب المفروضة وعددا آخر من الشهداء الابرار، مجددين العهد مع مبادئهم السامية، ومؤكدين العزم على مواصلة دربهم الوضاء.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة، سادن الحرم الطاهر للامام الخميني (رض)، السيد حسن الخميني (حفيد الامام الراحل).

يذكر ان يوم غد الاربعاء هو يوم بدء اسبوع الحكومة في الجمهورية الاسلامية تيمنا بذكرى الشهيد الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء الشهيد محمد جواد باهنر اللذين قضيا نحبهما برفقة عدد آخر من الشهداء في التفجير الارهابي في مقر رئاسة الوزراء الايرانية في طهران بتاريخ 30 آب/أغسطس 1981.