أفضل طرق لعلاج مرضى اضطرابات القلق

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ويمكن أن يساعد تعلم التعامل مع الإجهاد في الحد من المحفزات المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتباع ممارسات بسيطة، على سبيل المثال، قم بتنظيم الضغوط المقبلة، واعمل قوائم، ثم قسّم المهام المعقدة إلى مهام أصغر، وخذ إجازة من المدرسة أو العمل.

التمارين البسيطة تساهم في تخفيف أعراض القلق مثل: التأمل، تمارين التنفس العميق، السكون في أجواء الظلام، واليوجا، وهي بعض تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تريح الفرد وتهدئ أعصابه.

ولجدولة وقت الإجهاد، اكتب قائمة بالأفكار السلبية التي تقلقك، ثم أعمل قائمة بالأفكار الإيجابية وذات المصداقية لتحل محلها. وأخيرًا، تخيل أنك تواجه بنجاح وقهر خوفا معينا، فمن المناسب إذا كانت أعراض القلق ناتجة عن محفز، مثل الرهاب أو التفكير الهوس.

وتساعد برامج الدعم في التعامل مع مثل هذه الاضطرابات، حتى التفاعل مع الأشخاص الداعمين الذين تعرفهم، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء يساعد أيضًا في هذه العملية. أيضًا، هناك الكثير من المراكز ومجموعات الدعم عبر الإنترنت لمساعدتك أثناء الأزمات.

ويمكن أن يعزز النشاط البدني احترام الذات وينتج مواد كيميائية في الدماغ تؤدي إلى الشعور بالسعادة. يمكن أن تؤدي مجموعة سريعة من التمارين الهوائية أو إحدى الطقوس المهدئة إلى نتائج جيدة، بالإضافة الى استخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج النفسي أو مزيج من العلاجات.