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تاريخ الغرب استعمار وسرقة ونهب الشعوب..

الشيخ قاسم: 'إسرائيل' صورة مصغرة عن الغرب..

الشيخ قاسم: 'إسرائيل' صورة مصغرة عن الغرب..
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن الكيان الاسرائيلي صورة مصغرة عن حراك الغرب، حيث إن أخلاق وقناعات وتاريخ أميركا والغرب استعمار وسرقة الشعوب، و"إسرائيل" اليوم تسرق الأرض وتسرق الثروات والخيرات.

العالم_لبنان

وأكد على وجوب التحرير الكامل في المنطقة، مضيفًا أن "إسرائيل" غدة سرطانية وهي عبء وخطر ليس فقط على الأرض بل على الإنسان والعقل والدين وكل المستقبل.

وأضاف الشيخ قاسم: اليوم هناك هجمة لتدمير الأسرة، وبذلك يستطيعون أن يسيطروا علينا، ولكن إذا كان لدينا أسر متماسكة ومؤمنة وبناء حقيقي وأطفال يولدون على العزة والكرامة والشجاعه وثقافة تحرير الأرض والمستقبل، لا يستطيع عندئذ أحد على وجه الأرض أن يهزم هكذا أمة مهما كانت التضحيات، لافتًا إلى أن المقاومة الإسلامية قدمت الكثير من الشهداء، ولكن في المقابل هناك شرف وعزة وكرامة في هذه الأرض وسوف تستمر، وستبقى القدوة لكل الأحرار في هذا العالم.

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تاريخ الغرب استعمار وسرقة ونهب الشعوب.. الشيخ قاسم: 'إسرائيل' صورة مصغرة عن الغرب..

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