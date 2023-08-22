قمة بريكس تنطلق اليوم في جنوب أفريقيا

العالم - إفريقيا

يعتبر تجمع بريكس تكتلا اقتصاديا مهما على مستوى الساحة الدولية، يضم على طاولته 5 اقتصاديات دولية كبرى ومتطورة وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، مع التطلع لضم دول أخرى لعضوية التجمع قريبا.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية. ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر القمة شخصيا الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية سيرغي لافروف،بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

والهدف من توسيع المجموعة هو "البحث عن بدائل" لتوازن القوى العالمي الحالي، وفقا لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وتقول دول بريكس إنها تمثل معا 42% من سكان العالم و 30% من مساحة اليابسة العالمية و 24% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام.

وبالإضافة إلى ذلك، دُعي 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، وكذلك 20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.