أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- رويش ملت..

قاليباف يدعو البلدان الإسلامية لاتخاذ موقف حازم إزاء الإساءات للمصحف الشريف بالسويد والدنمارك.

- ايران ..

رئيس الجمهرية سيتوجه لجنوب أفريقيا لحضور القمة السنوية لبلدان منظمة بريكس.

- خراسان ..

مصرع صهيوني وإصابة ستة آخرين في عملية فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة .

- افكار ..

المتحدث بإسم الخارجية .. مهلة تنفيذ إتفاق تبادل السجناء مع أمريكا تبلغ شهرين.

- ابرار ..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تتهم حرس الحدود السعودي بإرتكاب مذابح ضد اللاجئين الأثيوبيين .

- جوان ..

غارات جوية روسية على مواقع جماعات إرهابية في غرب محافظة إدلب السورية .

- سياست روز ..

صحف عبرية بتل أبيب تكشف عن هلع الكيان من إستئناف العلاقات الإيرانية السعودية.

- قدس ..

المنسق الأممي الخاص بالقضية الفلسطينية يؤكد عدم شرعية كل المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية .

- كيهان ..

روسيا تحذر من تداعيات خطيرة ستترتب عن أي هجوم غربي تتعرض له روسيا البيضاء.

- مردم سالاري ..

مخاوف أوروبية من انعكاسات سلبية لإحتمال عودة ترامب للسلطة على الناتو و أوكرانيا .

- ارمان ملي ..

بكين تتهم المخابرات المركزية الأمريكية بالتجسس على المسؤولين الصينيين .

- جام جم ..

مخاوف بأمريكا من خطر إندلاع حرب أهلية باحتفاظ غالبية الأمريكيين أسلحة بمنازلهم .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الازمة الاوكرانية وتداعياتها في مقالها( لعبة الإف ستة عشر )..

يراهن الرئيس الاوكراني زيلينسكي على استلام مقاتلات امريكية من طراز اف ستة عشر لتغيير المعادلات الميدانية ولانعاش الهجوم الاوكراني المضاد المتعثر.ان واشنطن اعطت الضوء الاخضر لهولندا والدنمارك لتسليم اوكرانيا مقاتلات اف ستة عشر , ولكنْ..

( من المستبعد أن يؤدي حصول أوكرانيا على الإف ستة عشر لتغيير موازين القوى بالحرب الأوكرانية مقابل التفوق الجوي الروسي المطلق)

كما ان امريكا لن تغامر بارسال عدد كبير من هذه الطائرات سواء مباشَرَةً او عَبْرَ حليفاتِها بالناتو لاوكرانيا لتفادي الانزلاق بحرب مباشِرَة مع روسيا التي توعَّدت باسقاط كل هذه الطائرات خلال شهر. ومن هنا يبدو ان هدفَ امريكا من وراء الضجة حول الإف ستة عشر تعزيزُ معنوياتِ الجيش الاوكراني ووضعُ حدٍ لِتَذَمُّرِ زيلينسكي الدائم.

2- خراسان ..

صحيفةُ خراسان كتبت في مقالها ( أمريكا وكامب ديفيد أخرى )..

تُخطط الولايات المتحدة كما يبدو لايجادِ تكتلٍ اسيويٍّ مقابل الصين وكوريا الشمالية , وهذا ما انعكس بعقدِ قمةٍ امريكية يابانية كورية جنوبية بمنتجع كامب ديفيد بواشنطن مؤخرا.

(أمريكا أرادت عبر قمة كامب ديفيد تفعيل إستراتيجيتها الداعية لإيجاد تحالف او تكتل آسيوي ضخم لاحتواء الصين وكوريا الشمالية)

تكتلٌ ضمَّ بلدانا اسيوية رئيسية كالهند والفلبين وربما ماليزيا واندونيسيا الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وبلدانٍ اخرى في محاولةٍ لاستغلالِ اية خلافات بين هذه البلدان والصين لتأليب الاجواء ضد بكين وللترويعِ من بكين وبيونغ يانغ. بالطبع لاتقف الصين مكتوفة الايدي اذ تتحرك في عدة محاور لمواجهة هذا المخطط الامريكي.

3- جام جم ..

سلطت صحيفة جام جم الضوء في تقرير لها على خطر حمل وتوفر السلاح بالمجتمع الامريكي و( تزايد المخاوف بأمريكا من نشوب حرب أهلية) وتقول الصحيفة ..

حذرت محافلُ رسمية واعلامية امريكية مؤخرا من ان خطر نشوب حرب داخلية ازدادَ بشكل كبير مؤخرا بالولايات المتحدت مع تفاقم الصراعِ السياسي والشروخِ الاجتماعية وواقع احتفاظ غالبية الامريكيين لاسلحةِ بمنازلهم .

( يقول إستطلاع للرأي بأمريكا إن أكثر من 66% من الأمريكيين يحفظون بأسلحة وحتى معدات عسكرية بمنازلهم)

وتحدث الاستطلاع عن مخاوف جدية بالمجتمع الامريكي من تفاقم ظاهرة حمل السلاح ومن وجود جماعات وتنظيمات عنصرية مسلحة بشكل ميليشيات خاصة بين انصار ترامب الامر الذي يجعل من اية انتخاباتٍ بمثابة الوقوف على صفيحٍ ساخن.

4- جوان..

صحيفة جوان كتبت في الشان الاوكراني في مقالها ( زيلينسكي يتبرع بأراض روسية )..

الرئيس الاوكراني تحدث بصورة غريبة في معرض رده على سؤال احد الصحفيين حول موقف كييف بشأن المقترحات الداعية لتنازل اوكرانيا عن جزء من اراضيها لروسيا مقابل وقف الحرب وانضمامها للناتو .

( زيلينسكي قال إن اوكرانيا مستعدة للتنازل عن مدينة بلغورود مقابل الانضمام لعضوية الناتو في تجاهل لواقع أن هذه المدينة بروسيا)

هناك من يرى ان الرئيس الاوكراني لَوَّحَ ضمنيا بذلك بمطالباتٍ جغرافيةٍ وإتنية بروسيا في ردٍّ على تلك المقترحات. وجاء الرد من روسيا بشكلٍ ساخر بالقول ان زيلينسكي لم يكن في وضعٍ طبيعي ولم يكن في وعيِه عندما تحدَّث بهذه الطريقة . وعلى اية حال شكك العديدُ من الخبراء العسكريين الغربيين بمدى جدوى الهجوم الاوكراني المضاد في ظل تحقيقه تقدما بائسا بكلفةٍ باهضةٍ تماما.

5- مردم سالاري ..

في تقريرها ( خطط متصلبة لمجنون) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

اكد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في خضم الملاحقات القضائية التي يواجهها واحتمالِ دخولِه السجن عزمَه على الترشيحِ في الانتخابات الرئاسية وخوضِ السباقِ الرئاسي المقبل.

( ترامب قال إن لديه خططا بتشديد إجراءات الهجرة وبإكمال الجدار العازل مع المكسيك وحظر دخول مواطني بعض البلدان الإسلامية)

وليس هذا فحسب فترامب قال ايضا اِنه سيعمل على فتح تحقيقاتٍ في الانتماءات السياسية والايديولوجية للمهاجرين الذين ينتظرون الحصولَ على حق العمل والاقامة والجنسية في امريكا . في الواقع كشَفَ ترامب عن المزيد من العنصرية الصارخة في تصريحاتِهِ الاخيرة.