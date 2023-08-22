ازاحة الستار عن أحدث مسيرة إيرانية بقدرة طيران متواصلة لمدة 24 ساعة

العالم - ايران

وازيح الستار اليوم الثلاثاء عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة والتي تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر ونصف قطر تشغيلي 2000 كيلومتر وذلك بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إيراهيم رئيسي ووزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا أشتياني" وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتبلغ سعة الوقود القصوى لطائرة "مهاجر 10" المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كغ.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.