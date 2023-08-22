الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ازاحة الستار عن أحدث مسيرة إيرانية بقدرة طيران متواصلة لمدة 24 ساعة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أزيح الستار عن أحدث طائرة مسيرة ايرانية من طراز مهاجر تحمل اسم "مهاجر 10" ذات قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.

العالم - ايران

وازيح الستار اليوم الثلاثاء عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة والتي تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر ونصف قطر تشغيلي 2000 كيلومتر وذلك بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إيراهيم رئيسي ووزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا أشتياني" وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتبلغ سعة الوقود القصوى لطائرة "مهاجر 10" المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كغ.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

روابط ذات صلة

ايران، تزيح الستار عن طائرات مسيرة لاستخدامات زراعية

وزير الطرق الإيراني: طائرة "سيمرغ" تدخل الخدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النواب الايرانيون يعلنون دعمهم لتطور الصناعات الدفاعية للبلاد

انضمام صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الاستراتيجية للقوات المسلحة

بالفيديو.. ماذا تهدف القوات الامريكية من تحركاتها المشبوهة في سوريا؟

بالفيديو.. ما سر التحركات الامريكية الاخيرة على الاراضي السورية؟

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

هل انكشفت الاهداف المشبوهة للقوات الامريكية في سوريا والعراق؟