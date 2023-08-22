الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد مؤسس 'فاغنر' يظهر في إفريقيا..ماذا يفعل هناك؟

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

ظهر رئيس مجموعة فاغنر المرتزقة "يفغيني بريغوجين"في مقطع فيديو، نشر فيه أول كلمة مصورة له،داعيا إنجاز "مهام محددة" في افريقيا.!

العالم - افريقيا

ونشر بريغوجين تسجيلا مصورا عبر "تليغرام" تحدث فيه عن قيام مجموعة فاغنر، بتجنيد الناس وإنجازها "المهام المحددة".مشيرا الى عودته إلى إفريقيا لمحاربة إرهاب تنظيم "القاعدة" وغيره من العصابات الإرهابية، و"إحلال العدل وتحقيق السعادة للشعوب الإفريقية".

و اضاف: "نعمل في درجات حرارة تصل إلى 50 مئوية كما نحب... مجموعة "فاغنر" تجعل روسيا عظيمة في جميع القارات وتجعل إفريقيا أكثر حرية، وتقرّ العدل وتحقق السعادة للشعوب الإفريقية، كما تقض مضاجع "داعش" و"القاعدة" وغيرهما من العصابات.

وتابع: "نوظف أبطالا حقيقيين ونستمر في إنجاز المهام المحددة التي أعطينا وعدا بتنفيذها".

ولم يذكر برغوجين مكان تواجده تحديدا.

روابط ذات صلة

وصول عناصر 'فاغنر' المرتزقة إلى عاصمة النيجر!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحذير أمريكي لــزيلينسكي.. 'ستختفي أوكرانيا من على وجه الأرض إذا ..'!

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی تعلم اللغة الفارسية في مصر

شاهد مؤسس 'فاغنر' يظهر في إفريقيا..ماذا يفعل هناك؟

الجزائر ترفض طلب فرنسا فتح أجوائها أمام التدخل العسكري في النيجر

شاهد بالفيديو.. تأهب نيجيري لهجوم وشيك من قبل دول ايكواس

شاهد بالفيديو.. ماوراء كواليس حملة الإعتقالات الواسعة في الضفة الغربية