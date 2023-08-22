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الغرب.. وداعاً لحرية التعبير وأهلاً بالمثلية الجنسية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

إقالة استاذة جامعية بريطانية بسبب إبداء رأيها حول المثلية الجنسية؛ أثار غضب مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - أوروبا

وعبرت الأستاذة الجامعية كاثلين ستوك عن رأيها بالمثلية وتداعياتها على المجتمع، فدفعت ثمن رأيها بأن أُخرجت من الجامعة ومنعت من التعليم.

كاثلين قالت إن الخلط بين النساء والمتحولين جنسيا قد يؤدي إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء وهذا يجب ألا يتم السماح به.

وعلق "عزيز" علی الموضوع کاتباً:"ما تقوله الاستاذة ستوك هو استعراض منطقي لشيء طبيعي و بديهي. المرأة و الرجل كائنان مختلفان طبيعياً و لكل منهم دور مهم و مكمل لدور الاخر في الحياة. بالتأكيد لكل منهما احتياجاتهم الخاصة وهذا لا يقلل بالضرورة من دور او شأن الاخر. احيي باحترام الاستاذة كاثلين ستوك".

وجاء في تعليق لحساب "بانيبال":"مسكينه لا تعرف انها تعيش في زمن العصابات ثم تشتيت المجتمع الرسمي من اجل الديمقراطية الفلكلورية اي الشعبية، التي لا تدعم حدود السيادة وكرامة المجتمع، بل هي تحوير كل شيء يكون له نسب وتاريخ.. تحياتي لك سيده كاثلين ستوك".

أما "محمد عبد المجيد" فکتب:"ألست المحترمة دي اسمها كاثلين ستوك و هي أستاذة جامعية في بريطانيا.. قالت:"لا يمكن أن تتحول النساء إلى رجال ولا الرجال الى نساء" فقامت الدنيا ولم تقعد وأدى ذلك إلى فصلها من عملها. فين الحرية يا دول يا منافقة".

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