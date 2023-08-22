ماوراء كواليس حملة الإعتقالات الواسعة في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

حملة أكد نادي الاسير الفلسطيني أنها تعتبر من أكبر الحملات منذ بداية العام. طالت محافظات رام الله وقلقيليا وجنين ونابلس وطولكرم والخليل، وأسفرت عن اعتقال خمسين فلسطينيا منهم خمسة عشر من رام الله، وثلاثة عشر آخرين من الخليل، النادي أوضح ان غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون واجهوا عمليات اعتقال متكررة على مدار السنوات الماضية.

الحملة أسفرت أيضا عن استشهاد الشاب الفلسطيني عثمان عاطف أبوخرج البالغ سبعة عشر عاما، متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الزبابدة فجرا. كما أصيب عدد من المواطنين جراء المداهمات وعمليات التنكيل التي رافقت حملة الاعتقالات.

الحملة يبدو أنها مقدمة لعملية أمنية أوسع، وفق ما قاله مسؤول عسكري كبير حسب توصيف موقع واللا العبري. المسؤول العسكري قال إن التقديرات تشير إلى أن الجيش سيضطر إلى الشروع في عملية واسعة النطاق لجمع الأسلحة والذخيرة واعتقال المطلوبين في وقت واحد في الضفة، العملية تأتي في أعقاب سلسلة العمليات المقاومة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية والتي قتل خلالها ثلاثة مستوطنين.

عمليات أوجعت الاحتلال ومستوطنيه، ما دفع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان إلى مطالبة حكومة الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة. مصادر اعلامية اسرائيلية كشفت عن أن رد الحكومة على العمليات الاخيرة، قد يتم في ساحات خارجية وليس بالضروره في الضفة. الأمر الذي ألمح إليه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت؛ الذين اتهما ايران بالوقوف خلف هذه العمليات، واعداً باتخاذ عدة إجراءات تعيد الأمن للمستوطنات، وملوحاً بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.