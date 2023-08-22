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رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية:

العلاقات الدبلوماسية مع إيران قائمة ولم تنقطع

العلاقات الدبلوماسية مع إيران قائمة ولم تنقطع
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، إن الاتصالات مع إيران موجودة والعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قائمة ولم تنقطع.

العالم - إيران

وقال العرابي خلال مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)إن مصر لا تحتاج إلى وساطة أو تدخل أطراف أخرى لعودة علاقاتها مع إيران.

وأضاف: الموضوع أبسط من أن يتم تعقيده.. عودة العلاقات الكاملة مع طهران ستأتي، لكن مصر لها محدداتها ولا يضغط عليها من أجل تغييرها.

واستطرد قائلا إن: العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع، لكن محددات عودة العلاقات الكاملة بينهما لها طبيعة خاصة.. إيران دولة فاعلة في الإقليم، وعودة العلاقات ترتبط بملفات بما فيها اليمن وسوريا ولبنان.

وقال العرابي إن: مصر تأخذ في اعتبارها الأمن القومي العربي لعودة العلاقات مع طهران، ومن الصعب تحديد الإطار الزمني لعودة العلاقات، لكن من الممكن حدوث انفراجة في أي من القضايا السابقة تدفع الأمور إلى الأمام.

وشهدت العلاقات بين مصر وإيران توترا بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وانقطعت العلاقات رسميا بعد توقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن احتفظ البلدان ببعثة رعاية مصالح.

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رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: العلاقات الدبلوماسية مع إيران قائمة ولم تنقطع