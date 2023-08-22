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الرئيس التونسي يعزل 'واليا' بسبب مشروع 'مستشفى الملك السعودي'

الرئيس التونسي يعزل 'واليا' بسبب مشروع 'مستشفى الملك السعودي'
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا اليوم الثلاثاء، بإنهاء مهام والي القيروان محمد بورقيبة في إعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في ولاية القيروان منذ العام 2017.

العالم - تونس

وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الرئيس سعيد مع كبار المسؤولين ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية الذي يضم "مستشفى الملك سلمان" بتمويل من المملكة السعودية.

وقال بيان صدر عن الرئاسة "هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج".

وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت موظفين في الدولة. ويقول الرئيس سعيد إنه يريد "تطهير" الإدارة من الفساد.

وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهورا إلى جانب تدن في الخدمات وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.

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