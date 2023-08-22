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رئيس برلمان الجزائر يشيد بإنجازات ايران الطبية والزراعية

رئيس برلمان الجزائر يشيد بإنجازات ايران الطبية والزراعية
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس مجلس الشعب الجزائري ابراهيم بوغالي الذي يجري زيارة لطهران حاليا، الإنجازات التي حققتها إيران في قطاع الصناعات الطبية والزراعية والثقافية، بأنها قيمة وأساسية.

العالم - إيران

وأضاف بوغالي، في تصريح اليوم الثلاثاء على هامش تفقده المعرض الدائمي للإنجازات الإبداعية والتقنية بطهران، أن إيران باعتبارها واحدة من بلدان العالم الإسلامي، قادرة على دعم حركة التقدم والازدهار في سائر الدول الإسلامية.

علما أن رئيس مركز التعامل الدولي بمعاونية رئيس الجمهورية الاسلامية للشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي أميرحسين ميرآبادي، رافق رئيس البرلمان الجزائري في جولته اليوم على معرض الإنجازات التكنولوجية بطهران.

وأكد بوغالي على أن التعامل المعرفي بين إيران والجزائر، يصب في مصلحة كلا البلدين.

واستطرد أن: السياسة الجديدة التي تسير وفقها الحكومة في الجزائر اليوم، قائمة على تقليص التبعية لمبيعات النفط والغاز، وفي المقابل ترسيخ استثمارات متعددة بمختلف المجالات الانتاجية.

ولفت بوغالي في السياق ذاته إلى وجود وزارة جزائرية تتولى متابعة وتوجيه الشركات الناشئة والمعرفية نحو الاقتصاد غير النفطي؛ متطلعا إلى إجراء التنسيق اللازم قريبا بين هذه الوزارة مع نظيرتها الإيرانية لتبادل الخبرات والتعاليم بين الجانبين، ولافتا إلى حاجة بلاده إلى هذا التعاون الذي يصب قطعا في مصلحة القطاع الصناعي الإيراني والجزائري.

إلى ذلك أكد المسؤول بمعاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة إيران الإسلامية، على استعداد طهران لبناء التعاون مع الجانب الجزائري.

و قال ميرآبادي خلال اللقاء مع رئيس برلمان الجزائر اليوم: إننا نتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية ونأمل بفتح قنوات التعاون المشترك في مجالات تهم البلدين بما في ذلك الزراعية والمياه والكهرباء واجهزة الصناعات النفطية والغاز.

كما أشار إلى استعداد الشركات المعرفية الإيرانية للمشاركة في المعارض التقنية بالجزائر؛ داعيا الشركات الجزائرية أيضا إلى المشاركة في شتى المناسبات العلمية والتكنولوجية التي تقام في الجمهورية الإسلامية وبما يتيح مزيدا من فرص التعرف على طاقات البلدين.

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