الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادرة بضائع "إسرائيلية" في مستودعات ومتاجر لبنانية

مصادرة بضائع
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات اللبنانية، مصادرة بضائع تابعة لكيان الاحتلال في مستودعات ومتاجر لبنانية، والتحقيق مع المعنيين.

العالم - لبنان

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان أنه "بعد توافر معلومات لمديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة في أمن الدولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات "إسرائيلية"، تُسوق في عددٍ من المراكز التجارية في لبنان، قامت دوريات من مديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة وبالتنسيق بينها وبين المديريات الإقليمية لأمن الدولة، بعمليات دهم عدة لمستودعات ومتاجر في المحافظات اللبنانية، إلى جانب عملية دهمٍ للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع".

وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".

روابط ذات صلة

هذا ما قاله رئيس مجلس نواب لبنان من مطار  رفيق الحريري

مكتب ميقاتي الاعلامي: خبر نقل سلامة الى قبرص عار من الصحة

حملة نواب المعارضة أربكت الفرنسيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تحضّ على توسيع "بريكس" خلال قمة جنوب إفريقيا

"المنزل المعجزة".. كيف نجا من حرائق هاواي وظل قائمًا وسط الدمار؟

تجدد الصراع بين حلفاء واشنطن يقلل من فرص تحرك قوات التحالف باتجاه البوكمال ومعبر القائم 

اللواء باقري يعلن استعداد إيران للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو

في اتصال مع هنية.. ولايتي يبارك تصعيد المقاومة في الضفة

كنعاني: وزارة الخارجية تتابع بجدية إطلاق سراح مصور تسنيم