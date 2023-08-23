أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

العالم - إيران

- اعتماد ..

قمة مجموعة بريكس تبدأ أعمالها في مسار حافل بالتحديات لإنهاء الأحادية في النظام الدولي.

- آرمان امروز ..

بلدان مجموعة بريكس تبدأ قمتها بجنوب أفريقيا بمشاركة بوتين عبر تقنية الفيديو كنفرانس.

- جمهوري اسلامي ..

حركة طالبان تسخر من دعوة المجتمع الدولي لتشكيل حكومة واسعة في أفغانستان .

- سياست روز ..

خبراء غربيون يؤكدون إنتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية في إشارة للإنقلاب بالنيجر .

- ايران ..

الكيان الصهيوني يصعد هجماته العدوانية على سوريا في هرب للأمام من أزماته الداخلية .

- آرمان ملي ..

بيونغ يانغ تحذر من خطر إندلاع حرب نووية بإجراء أمريكا وحليفاتها مناورات عسكرية..

- كيهان ..

بدء العد العكسي لإندلاع حرب واسعة في أفريقيا , ومجموعة فاغنر تدخل الميدان بدورها.

- خراسان ..

رئيس مجموعة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة يطل برأسه من أفريقيا هذه المرة .

- رسالت ..

إزاحة الستار عن المسيرة الإيرانية الأكثر تطورا " مهاجر العاشرة" بمدى ألفي كيلومتر.

أهم المقالات

1- رسالت ..

صحيفةُ رسالت كتبت في مقالها ( فشل تصورات نتنياهو )..

الكيان الصهيوني يشهد منذ اشهر تسونامي ازمة داخلية تكاد تؤدي لتفكك الجيش ولاشعال نيران حرب اهلية ، وكل ذلك بسبب اصرار نتنياهو وحكومته الائتلافية الاكثر تطرفا على إضعاف القضاء.

( إن نتنياهو إرتكب خطأ فادحا بإصراره على مشروع التعديلات القضائية في رهان منه على إغلاق ملفات الفساد التي تلاحقه)

وبالطبع اراد نتنياهو ارضاء قادة الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في حكومته الائتلافية عبر مشروع التعديلات القضائية لضمان البقاء في السلطة دون ان ياخذ في حساباته بأن موقفَه قد يؤدي الى تسريع وتيرةِ زوال الكيان برمته.

2- كيهان ..

حول قمة مجموعة بريكس كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( بلدان أتعبها الغرب وراء الإنضمام لبريكس ) ..

بهذه العبارة وصفت محافلُ اعلامية غربية اندفاع عشرات بلدان العالم نحو طلبِ العضوية في مجموعة بريكس الاقتصادية التجارية في قمتها الحالية بجنوب افريقيا.

(قمة بريكس تستهدف مناقشة طلبات عضوية نحو أربعين بلدا سئمت الغرب وسياساته الإستغلالية العنصرية وتحلم بإنهاء الأحادية القطبية بالعالم)

ان مجموعةَ بريكس باتت مرشحة في حالة توسيع عضويتها لِتَبَوُّءِ مكانةٍ دوليةٍ هائلة تُشكل بدايةً لنظام دولي جديد يُنهي الاحادية القطبية وهيمنةَ الدولار الامريكي في الاقتصاد العالمي.

3- سياسة روز ..

في مقالها ( تحذير يحمل رسالة ) كتبت صحيفة سياسة روز..

اصدرت الجامعة العربية بيانا حذَّرَ من مخططاتِ الكيان الصهيوني التوسعية بالقدس ومن محاولاتِهِ التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي للمسجد الاقصى ولهوية القدس. البيان اكد على الهوية الاسلامية المحظة للمسجدِ الاقصى.

( إن التحذير الذي أطلقته الجامعة العربية من خطر المخططات الصهيونية التهويدية التوسعية, مؤشر واضح على فشل مسار التطبيع)

فمثلُ هذا الموقف يعكس حقيقة استغلال الكيان اتفاقيات التطبيع مع بلدان عربية لتمرير مخططاته التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني والهوية الاسلامية للقدس والمسجد الاقصى.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( صبر التنين الأصفر يكاد ينفد)..

الرد الصيني الحازم على بيان القمة الثلاثية الامريكية اليابانية الكورية الجنوبية بكامب ديفيد بواشنطن , عَكَسَ نَفادَ صبرِ بكين من التحركاتِ والاستفززات الامريكية.

( الرد الصيني على بيان قمة كامب ديفيد ندد بالتدخلات في شؤون الصين الداخلية وبتجاهل أمريكا وحليفاتها مبدأ الصين الواحدة)

قمة كامب ديفيد الثلاثية حَمَلَت مؤشرَ مخططٍ امريكيٍّ لتشكيلِ تحالفٍ او تكتلٍ اسيوي على غرار حلف الناتو مقابل الصين ,

بكين لم تكتفِ بانتقاد هذه القمة بل اَجرت مناورات جويةً واسعة حول تايوان ، كما قام وزير الدفاع الصيني بزيارة روسيا البيضاء في رسالة تحذيرٍ مبطَّنَةٍ للناتو من انَّ الصين قادرةٌ على ايجاد تحالفاتٍ بقلب اوروبا.

5- ابرار ..

صحيفةُ ابرار كتبت في تقريرها ( الأمم المتحدة وأنباء عن مصرع مهاجرينَ بالسعودية)..

وصف المتحدث باسم الامم المتحدة ادعاءات منظماتٍ تُعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بشأن مصرع مئآت المهاجرين الاثيوبيين على يد حرسِ الحدود السعودي بالجدية والخطيرة .

(استيفان دو جاريك قال إن الإتهامات التي توجهها منظمة مراقبة حقوق الإنسان للسعودية جدية تماما وتدعو لقلق عميق)

وكانت هذه المنظمة قد اتهمت حرس الحدود السعودي بفتح النار على مهاجرين اثيوبيين غير قانونيين حاولوا التسلل للاراضي السعودية. الرياض نفت هذه الاتهامات.

6- جام جم ..

حول تداعيات الانقلاب العسكري بالنيجر كتبت صحيفة جامة جم في مقالها ( تعقيدات جديدة في الأزمة بالنيجر )..

اعلنت المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقا" ايكواس" رفضها اقتراحَ قيادة الانقلاب العسكري بالنيجر بشأن ايجاد مرحلةٍ انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

( إن تصلب ايكواس يزيد من إحتمال دخول الأزمة بالنيجر وغرب أفريقيا في تعقيدات جديدة خاصة بعد فشل مهمة وفد ايكواس في نيامي)

في الواقع تتجه الاوضاع نحو الخيار العسكري وسط شكوك جدية بشأن وجود ضغوط فرنسية امريكية على بلدان ايكوس لصالح التصعيد على النيجر .