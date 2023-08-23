انفجارات قرب الكرملين تسارع واشنطن التبري منها

العالم - روسيا

ليست المرة الاولى فقد علقت الرحلات مرارا خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير ثلاث مسيرات أوكرانية كانت تستهدف موسكو، وأصابت إحداها مبنى وسط العاصمة.

وعلى الفور أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا. وأضاف أن الأمر متروك لكييف، لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

هذه الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر، والذي لم يحقق على الجبهات تقدماً كبيراً حتى الآن، في مواجهة القوات الروسية التي تسبب ضرباتها بقتلى وجرحى خلال استهداف قريتين في منطقة ليمان بالشرق الأوكراني.

في الأثناء، أعلنت القوات الروسية أن مقاتلاتها اعترضت طائرتين مسيرتين فوق البحر الاسود، کذلک اعلنت روسيا انها دمّرت سفينتَين حربيتَين أوكرانيتَين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب؛ وبعد ان أعلنت موسكو الشهر الماضي انها ستتعامل مع أي سفينة تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها سفينة شحن عسكرية.

وفي تطورات ميدانية أخرى في معارك الجنوب، قالت القوات الأوكرانية إنها حققت نجاحات في هجومها بمنطقة روبوتينو بمقاطعة زاباروجيا. تطورات يقول مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنها مكاسب في معارك جنوبي البلاد وان واشنطن ستستمر في دعم هجومها المضاد مهما تطلب الأمر.