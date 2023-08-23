إنقاذ 8 أطفال من تلفريك الموت في باكستان + فيديو

العالم - باکستان

بعملية مذهلة وبعد ساعات مرت طويلة من حبس الأنفاس، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار، إنقاذ جميع الأطفال الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون انتهاء محنة المحاصرين في عربة تلفريك بإنقاذ جميع من كانوا على متنها وهم سبعة أطفال ورجل بعد أن ظلوا معلقين على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق بمنطقة نائية نحو خمسة عشر ساعة بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين للعربة.

وقام الجيش بأرسل خبراء السير فوق الأسلاك إلى المنطقة الواقعة شمالي إسلام اباد وحاولوا إنقاذ الأطفال واحدا تلو الآخر من خلال نقلهم إلى منصة صغيرة موازية لعربة التلفريك.

وأبهرت جهود الإنقاذ البلاد، إذ تجمع باكستانيون أمام شاشات التلفزيون بعد أن عرضت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لعامل طوارئ متدل من طائرة هليكوبتر بالقرب من عربة التلفريك الصغيرة التي تلاصق فيها جميع ركابها الثمانية.

وعلق الطلاب في التلفريك عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، على بعد مئتين كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.

وانقطع سلك التلفريك في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع مئتين واربعة وسبعين مترا تقريبا، وأصبح معلقا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر. وتعقدت مهمة الإنقاذ بسبب الرياح العاتية في المنطقة ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

يشار إلى أن طائرتين عسكريتين كانتا حلقتا بالقرب من التلفريك، دون أن تتمكن لساعات مضت من إنقاذ الصغار.