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الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر لحميدتي وحمدوك

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر لحميدتي وحمدوك
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت قد منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية.

العالم - السودان

وحسب الخارجية السودانية، طال القرار "سياسيين وأفرادا في قوات الدعم السريع أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وزوجته، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى خالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق القياديين في قوى الحرية والتغيير".

وضمت القائمة، نحو 24 اسما، من ضمنها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والسفير السابق نور الدين ساتي، وقيادات أخرى في قوى الحرية والتغيير أيضا.

وطالبت الخارجية السودانية، في بيانها "كل البعثات الدبلوماسية في الخارج بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها".

وكانت الوزارة اتهمت، الاثنين الماضي، "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم"، مشددة على "ضرورة تصنيف المجتمع الدولي، لها جماعة إرهابية".

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الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر لحميدتي وحمدوك

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