الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة المرور لزوار الاربعين في منفذ مهران الحدودي جارية بسلاسة

حركة المرور لزوار الاربعين في منفذ مهران الحدودي جارية بسلاسة
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير العلاقات العامة بادارة مدينة مهران في محافظة ايلام غرب ايران ان حركة المرور لزوار الاربعين في منفذ مهران الحدودي جارية بسلاسة وقد زادت هذه الحركة مقارنة بالأيام السابقة.

العالم - ايران

وقال وحيد مراد بور، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس في إيلام صباح الأربعاء: من منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 8:00 صباح اليوم، غادر أكثر من 25 ألف شخص إيران عبر حدود مهران.

وأضاف: مع الأخذ في الاعتبار أن الزوار يختارون الساعات الأقل حرارة في اليوم للمغادرة، فمن المؤكد أن هذا العدد سيزيد بشكل كبير بنهاية اليوم.

وتابع مدير العلاقات العامة بادارة مدينة مهران: ان حركة المرور على الحدود الآن جارية بسلاسة وقد زادت هذه الحركة مقارنة بالأيام السابقة.

ودعا مراد بور زوار الأربعين الحسيني لعدم تاجيل سفرهم إلى الأيام الأخيرة تفاديا للازدحام في الحدود.

روابط ذات صلة

مسؤول: ۱۰۰ رجل إطفاء من 4 محافظات ايرانية يرابطون في معبر مهران

مواكب جيش ايران تبدأ نشاطها قبل يوم الاربعين بخمسة عشر يوما‌

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. السودان.. مراسل العالم يکشف عن مصير معسكر المدرعات

القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 23-08-2023

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر لحميدتي وحمدوك

وزير النفط: إنتاج النفط الإيراني يبلغ 3 ملايين و300 الف برميل يوميا

حركة المرور لزوار الاربعين في منفذ مهران الحدودي جارية بسلاسة