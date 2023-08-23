حركة المرور لزوار الاربعين في منفذ مهران الحدودي جارية بسلاسة

العالم - ايران

وقال وحيد مراد بور، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس في إيلام صباح الأربعاء: من منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 8:00 صباح اليوم، غادر أكثر من 25 ألف شخص إيران عبر حدود مهران.

وأضاف: مع الأخذ في الاعتبار أن الزوار يختارون الساعات الأقل حرارة في اليوم للمغادرة، فمن المؤكد أن هذا العدد سيزيد بشكل كبير بنهاية اليوم.

وتابع مدير العلاقات العامة بادارة مدينة مهران: ان حركة المرور على الحدود الآن جارية بسلاسة وقد زادت هذه الحركة مقارنة بالأيام السابقة.

ودعا مراد بور زوار الأربعين الحسيني لعدم تاجيل سفرهم إلى الأيام الأخيرة تفاديا للازدحام في الحدود.